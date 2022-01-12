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Россиянам рассказали об особенностях учета стажа при начислении пенсии

08:59
  • среда
  • 12 января 2022

Учеба в вузе и служба в армии входят в стаж лишь при соблюдении определенных условий

Трудовой стаж в современной России не является ключевым фактором при начислении пенсии, однако он имеет определенное значение. О том, какие периоды не входят в трудовой стаж, рассказала заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов Елена Григорьева.
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Эксперт отметила, что не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, которое до 2012 года оно входило в расчет показателя.

Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж только до полутора лет малыша и при условии, что до него и после него гражданин работал.

Служба в армии может быть включена в трудовой стаж, если гражданин вел трудовую деятельность до и после нее.

С 2022 года в так называемый "северный" стаж будут входить периоды профессионального обучения и повышения квалификации, однако только если во время обучения у гражданина сохранялась зарплата и отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд.

В настоящее время право на страховые выплаты по старости возникает у россиян при полноценном трудовом стаже продолжительностью сроком 13 лет, а в 2024 году планка будет поднята уже до 15 лет, рассказала Григорьева агентству "Прайм".

Ранее в Минтруде рассказали, что россияне с 14 лет могут начать получать трудовой стаж, ухаживая за пожилыми людьми. Период такого ухода будет учтен при формировании страховой пенсии в будущем, за него будут начисляться баллы – по 1,8 за каждый год.

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