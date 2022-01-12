В Госдуме предложили новую налоговую льготу для россиян

Главу Минтруда попросили отменить налог на доход от продажи унаследованной недвижимости

Россиян следует освободить от уплаты налога на доход при продаже недвижимости, которая была получена в наследство. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий заявил, что действующее законодательство дает россиянину право продать унаследованную недвижимость без налогового обременения лишь после трех лет владения.

Однако это создает трудности для наследников, обеспеченных собственным жильем и изначально запланировавшим продать наследство. В этих случаях россиянам приходится оплатить значительную сумму в виде 13%-ного налога при продаже квартиры после вступления в наследство или ждать положенный по закону срок. Причем во втором варианте приходится производить коммунальные отчисления за жилье, которым они фактически не пользуются.

С другой стороны, унаследованная недвижимость далеко не всегда может быть сдана в аренду, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты, пишет депутат.

Более того, зачастую один объект недвижимости наследуют несколько граждан, не состоящих в родстве — например, дети от первого брака и жена от второго брака. Очевидно, что они не будут вместе жить в наследуемом жилье, а их мнения относительно сдачи в аренду собственности могут расходиться, отметил парламентарий.

В связи с этим Федоров попросил оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения россиян, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью, сообщает RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести нулевую ставку налога на доходы физлиц для малообеспеченных граждан.

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