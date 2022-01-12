Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Среди погибших - дети

Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами ДТП на юге Красноярского края. Еще три человека пострадали. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали водитель и пассажиры легковушки.

"В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На место происшествия прибыли руководители районного отдела МВД и ГИБДД. Работает следственно-оперативная группа полиции. Детали и причины ДТП устанавливают специалисты, передает ТАСС.

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