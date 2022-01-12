Умеренность и правильное питание: пять привычек для долгой и здоровой жизни

В Новый год - с новыми привычками

Чтобы жить долго и быть здоровыми, нужно придерживаться нескольких правил. Какие 5 привычек долгожителей нужно соблюдать - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Употребление рыбы

Любая рыба - это источник полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3 - это те уникальные вещества, которые обеспечивают долголетие клеток. Это те кислоты, которые улучшают состояние эндотелия, внутренней оболочки сосудов. Кровь приобретает хорошие такие качества, она становится очень хорошо текучей. Полиненасыщенные внутренние кислоты позволяют сохранить красоту кожи, потому что клеточки не стареют. Мы, предпочтение отдаем мелким рыбам, это может быть и сельдь, это может быть и треска.

Бобовые в рационе

Бобовые - это источник белка. Там порядка 20% содержится белка, что очень важно для тех людей, которые придерживаются безмясной диеты. И как альтернатива, как источник белка, могут служить бобовые. То есть, бобовые - это белок, бобовые - это сложные углеводы, бобовые - это отсутствие жира практически. То есть это и полезно и питательно и, что очень важно, в бобовых содержатся и пищевые волокна. Противопоказания - это заболевания суставов, связанные с повышением уровня мочевой кислоты, то есть, те люди, у которых есть подагра, повышен уровень мочевой кислоты, должны все-таки ограничивать себя в употреблении бобовых. А в обычной жизни практически здоровым людям бобовые очень даже показаны и их нужно есть каждый день.

Правильный хлеб

Смотря какой хлеб. Конечно, белый батон не должен присутствовать на нашем столе очень часто и каждый день. А мы предпочтение отдаем тому хлебу, который в своем составе содержит грубую муку, муку с содержанием пищевых волокон. Пищевые волокна - это микроэлементы, которые нужны нашему организму. Белый хлеб сразу приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а это путь к ожирению. А хлеб из грубых сортов муки -это источник и микроэлементов, и витаминов, и пищевых волокон.

Не есть на ночь, не переедать

Главное соблюдать умеренность в еде, правильно построить свой режим питания. Все-таки стараться есть за 2, за 3 часа до сна. А не переедать - это классика, классика здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram