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В АТОР рассказали, где россияне провели новогодние праздники

09:41
  • среда
  • 12 января 2022

Более полумиллиона человек отправились в Новый год на курорты

За десять дней прошедших новогодних каникул в различные туристические поездки отправились около 550 тысяч россиян. Об этом в среду, 12 января, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Названы самые дорогие туры за рубеж и в России

Эксперт уточнила, что около 300 тысяч человек отправились в поездки по России, около 250 тысяч — в зарубежные страны.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями новогоднего отдыха стали курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик. На низ пришлось более 35% продаж туров по стране. Вместе с тем регион потерял около 20% организованных туристов по сравнению с прошлогодними праздничными каникулами.

За курортами Краснодарского края следуют Санкт-Петербург, Крым, Татарстан. На каждый из этих регионов пришлось порядка 8-10% продаж.

Среди зарубежных курортов лидером оказался Египет (до 50% всех проданных новогодних туров за рубеж). Турция заняла второе место с 16%. Популярностью также пользовались ОАЭ и Доминикана (менее чем по 12%), Куба и Мальдивы, цитирует Ломидзе РИА Новости.

Ранее стало известно, что в новогодние каникулы Подмосковье посетили около двух миллионов путешественников — на 20%, чем в 2020 году. Самыми популярными городами оказались Одинцово (более 414 тысяч человек), Серпухов (свыше 314 тысяч), Дмитров (более 258 тысяч).

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