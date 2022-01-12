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Стала известна причина смерти Зеленского

08:59
  • среда
  • 12 января 2022

46-летний журналист умер в Доминикане

Причиной смерти 46-летнего Михаила Зеленского, по предварительным данным, стал инсульт. Об этом сообщает в своем Telegram-канале радиостанция "Вести FM".
Умер журналист Михаил Зеленский

"Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным – инсульт", - говорится в сообщении.

О смерти 46-летнего журналиста ранее сообщил в Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, позже информацию подтвердили в посольстве России в Венесуэле.

Михаил Зеленский ранее вел выпуски новостей на "Россия-1", "ТВ Центр", "России-24", а также ток-шоу "Прямой эфир". Последнее время работал на телеканале "Россия-Культура" - вел программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры".

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