ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России ограничат наценки на социально значимые продукты

09:25
  • среда
  • 12 января 2022

ФАС достигла соглашения с ретейлерами

Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые продукты. Ретейлеры согласились с предложением Федеральной антимонопольной службы. Соответствующие предложения уже направлены в ФАС.

ФАС пообещала удержать цену на бензин в пределах инфляции
ФАС усомнилась в необходимости повышения тарифов на интернет

"По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров", - сообщило антимонопольное ведомство.

В частности, по данным ФАС, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Существующие наценки ниже этого уровня увеличиваться не будут, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Супермаркет
Супермаркет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.