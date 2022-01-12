В России ограничат наценки на социально значимые продукты

ФАС достигла соглашения с ретейлерами

Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые продукты. Ретейлеры согласились с предложением Федеральной антимонопольной службы. Соответствующие предложения уже направлены в ФАС.

"По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров", - сообщило антимонопольное ведомство.

В частности, по данным ФАС, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Существующие наценки ниже этого уровня увеличиваться не будут, передает ТАСС.

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