ВОЗ констатировала новый рекорд заражения COVID-19

В мире выявлено уже более 308 млн случаев заболевания

За неделю с 3 по 9 января 2022 года в мире было зарегистрировано 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это рекордно высокий показатель за весь период пандемии. Об этом в среду, 12 января, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Общее число случаев COVID-19 с учетом новых данных превысило 308 млн. В целом за неделю коронавирусом заразились на 55% больше человек, чем за предшествовавшую семидневку.

Больше всего новых случаев болезни было отмечено в Европе — 7,1 млн (+31%). При этом в процентном соотношении прирост новых случаев оказался самым высоким в Юго-Восточной Азии — на 418%.

Из шести регионов, выделяемых ВОЗ, только в Африке было зафиксировано снижение числа новых случаев коронавируса — на 11%.

За все время пандемии от коронавируса скончались более 5 млн человек. За неделю число новых летальных исходов составило 43 461 (на 3% превышает показатель предшествовавшей семидневки), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России выросло за новогодние праздники втрое — до 305. В целом заболеваемость COVID-19 в стране за первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram