Совет Россия – НАТО: что обсудят в Брюсселе

Удастся ли странам договориться?

Вопросы глобальной безопасности обсудят в среду в Брюсселе. Там пройдёт совет Россия - НАТО. Представители Москвы и Североатлантического альянса встретятся впервые за несколько лет. Темой дискуссии станут инициативы, предложенные нашей страной. Это второй из трёх раундов консультаций. Первый прошёл в понедельник в Женеве в более узком формате. В НАТО заранее заявили, что готовы к диалогу - но не компромиссам. Позиция России тоже жёсткая.

Это первая встреча в формате совет Россия - НАТО за последние два года. Официальные контакты между Москвой и альянсом были прерваны после того, как Североатлантический блок лишил аккредитации наших дипломатов. Якобы за враждебную деятельность России.

Восемь сотрудников были высланы из штаб-квартиры в Брюсселе. И с той поры отношения не просто ухудшились. А в вопросах глобальной безопасности вплотную подошли к "красной линии". Пересекать которую чревато серьезными конфликтами для всех стран. И вот Россия делает первый шаг к тому, чтобы разрядить и без того накаленную до предела обстановку. Но генсек НАТО авансом дал понять - мы все хотим компромисса. Но прорывных решений ждать не стоит.

"Я приветствую эту встречу, но не думаю, что стоит ожидать решения всех проблем, это не реалистично, надеяться, что мы снимем все вопросы за одну неделю, но я верю, что у российской стороны и НАТО есть желание предотвратить новые вооруженные конфликты в Европе", - заявил Йенс Столтенберг.

Встреча неформальная. Повестка заранее не обсуждалась. Но Россия выходит на переговорную площадку, как и в первом раунде в Женеве, с вполне конкретными предложениями. И о них хорошо известно. Во главе угла - инициативы Владимира Путина по вопросам безопасности. Кремль требует в том числе и от альянса юридических гарантий. Отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток. Размещения ракетных систем с минимальным подлетным временем. Создания военных баз на постсоветском пространстве. И отказ от присоединения к блоку Украины и Грузии.

"Многие говорят, что НАТО обеспечивает безопасность Европы. Это неправда. НАТО - всего лишь один из факторов. Другой фактор - Россия. Долгое время между этими силами наблюдался баланс. Но потом альянс начал агрессивное расширение на восток, сопровождая процесс наступательными действиями. Мы рассматриваем это как угрозу, несущую риски полномасштабной войны. Безусловно, мы вынуждены действовать. Мы тренируем свои войска. И не секрет, что они готовы к сдерживанию любой угрозы", - заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Москва будет говорить жестко, но никому не ставит ультиматумы, подчеркивают российские дипломаты. Представители МИДа заявляют - мы предлагаем не обвинять Россию во всех грехах и не "торпедировать" переговоры. А от НАТО ждем таких же внятных шагов.

"Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные предложения. Мы за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества", - отметил посол России в США Анатолий Антонов.

Что ответит альянс российским инициативам - "Добро пожаловать" или "Посторонним вход воспрещен" - не ясно. Но масла в огонь противоречий, которые и так преодолеть будет крайне сложно, упорно подливают США. Вашингтон, с одной стороны, декларирует - снижение военных рисков обсуждать необходимо. С другой, тут же дает понять - НАТО не готова к уступкам Москве. По крайней мере, в вопросах расширения границ альянса. И в качестве ответного аргумента опять собирается педалировать тему Украины.

Украина для США в этом пасьянсе давно не козырной туз, а геополитическая "шестерка". И Вашингтон достает ее каждый раз, когда не хочет давать прямые ответы на такие же прямые вопросы России. Единственные уступки, на которые может пойти Белый дом и то теоретически, это отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Мнение самого Старого света на этот счет Госдеп мало интересует. В формате НАТО на переговорах США в любом случае будут играть "первую скрипку".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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