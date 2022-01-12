Казахстан возвращается к привычной жизни

К работе приступило новое правительство

Из Казахстана в Москву самолётами Минобороны доставили ещё 376 россиян. В среду также запланированы рейсы. В аэропорту Алма-Аты зарезервированы 6 бортов военно-транспортной авиации. Всего же за последние дни из центрально-азиатской республики вывезли свыше двух тысяч наших соотечественников и иностранцев. Казахстан постепенно возвращается к привычной жизни.

Ситуация в Казахстане нормализуется. Алма-Ата медленно приходит в себя. С сегодняшнего дня в городе полноценно заработает общественный транспорт. После недели простоя откроются магазины и торговые центры. Впрочем, принимать покупателей явно смогут не все. Товаров на полках просто нет.

В Алма-Ате продолжается спецоперация по поиску тех, кто на прошлой неделе участвовал в незаконных акциях и мародеров. За сутки задержаны почти 1700 человек. Тайники с оружием силовики продолжают находить по всему городу.

В городе без перебоев заработали сотовая связь и интернет. Впрочем, режим контртеррористической операции в Алма-Ате пока не снят. Действует и комендантский час. Накануне стало известно, кто возглавит обновлённое правительство Казахстана. Им стал Алихан Смаилов - бывший помощник президента и первого вице-премьера. На первом заседании нового кабинета он заявил: главная задача правительства - вывести страну из масштабного кризиса.

Основной упор в работе нового кабмина будет сделан на повышение качества жизни населения. Правительству поручено, в том числе, перестроить всю систему безопасности внутри страны. Важные государственные здания продолжают находиться под усиленной охраной. Полностью под контролем военных сейчас находится и аэропорт Алма-Аты. Воздушная гавань будет закрыта для пассажиров до 14 января. Исключение сделано для вывозных рейсов Минобороны России.

На родину эвакуированы уже более 2000 наших соотечественников. В ближайшее время в места своего базирования вернутся и миротворческие силы ОДКБ.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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