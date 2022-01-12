В США зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

Отделения интенсивной терапии переполнены

Новый антирекорд по числу инфицированных ковидом в мире. 15 миллионов больных - всего за неделю. Обновлённую статистику представила в среду ВОЗ. Только в США ежедневно выявляют более миллиона случаев. "Омикрон" стремительно распространяется и в Европе. Первая тест-система для определения этого штамма зарегистрирована в России. В регионах набирает темпы программа вакцинации и ревакцинации.

Поликлиники Магадана работают практически без перерывов - желающие пройти вакцинацию приходят с самого утра. Высокие темпы вакцинации в Ярославской области и в Карачаево-Черкесии. В некоторых районах республики план по иммунизации населения выполнен более чем на 90%. Тем, кто не может прийти сам, прививки делают на дому, продолжают работу мобильные и стационарные пункты.

Антирекорды по заболеваемости в США. В стране фиксируют более миллиона случаев заражения ежедневно. В связи с ростом заболеваемости в штате Нью-Джерси на 30 дней введено чрезвычайное положение. А в Вашингтоне многие жители занимают очереди в местной библиотеке, где раздают бесплатные экспресс-тесты.

Всплеск заболеваемости вынудил многих американцев отменить туристические поездки, продлить удаленный режим работы и учебы. В больницах переполнены отделения интенсивной терапии.

В китайском городе Тяньцзинь ввели частичный локдаун. В городе проживают 14 миллионов человек и действуют три уровня ограничений, в некоторых частях города жителям запрещено выходить из дома. Остановлено движение поездов и автобусов по направлению к Пекину.

В канадской провинции Квебек, в которой ежедневно регистрируют значительный прирост заболевших, решились на спорный и дискуссионный шаг - ввести налог на всех непривитых взрослых. Отказ от вакцинации обойдется жителям Квебека в 80 долларов США.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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