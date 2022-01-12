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Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры

12:02
  • среда
  • 12 января 2022

Ведомству исполнилось 300 лет

12 января профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. В этом году исполняется 300 лет со дня основания этого государственного органа. Работников и ветеранов ведомства поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил президент, прокуратура твёрдо отстаивает верховенство закона, правовые устои государства и общества. Сегодня эта централизованная система координирует работу правоохранительных органов, ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму и коррупции.

Лучших сотрудников прокуратуры неизменно отличали компетентность, верность долгу и стремление честно служить Отечеству. Как подчеркнул президент, важно жёстко пресекать любые попытки несоблюдения законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, и помогать им добиваться справедливости.

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