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Собянин оценил реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе

11:51
  • среда
  • 12 января 2022

Пропускная способность там вырастет

Масштабная программа реконструкции развязок Московской кольцевой автодороги выполнена уже на 80 процентов. Одну из строительных площадок в среду посетил мэр Сергей Собянин.

На пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе полностью заменят старую развязку, которая уже не справляется с интенсивным потоком. Построят более пяти километров дорог, в том числе новый путепровод и эстакаду, сообщает "ТВ Центр".

Значительно вырастет пропускная способность. Улучшится транспортное обслуживание более полумиллиона человек. Доступнее станут районы Лианозово, Бибирево, а также подмосковные Мытищи. Работы планируют завершить в начале 2023 года.

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