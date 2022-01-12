Обидевшего Меркель Зеленского обвинили в ухудшении отношений с Германией

Президент Украины не наладил контакт с партиями ФРГ

Вина за ухудшение отношений Киева с Берлином лежит на президенте Украины. Владимир Зеленский обидел Ангелу Меркель, занимавшую ранее пост канцлера ФРГ, а также не пытался наладить контакт с ведущими немецкими политическими партиями, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол.

"Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель. Кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции", — написал политик в колонке для издания "Главред".

Бывший депутат пояснил: во время визита в Берлин Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов. Он также отказался от встречи с лидером "Зеленых" Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ. В конце 2021 года Бербок выступила против поставок вооружения Украине – подчеркнув, что военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности. Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев, заключил Черновол.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram