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В Екатеринбурге эвакуировали почти все школы

10:19
  • среда
  • 12 января 2022

Ситуация затронула также колледжи и вузы

В Екатеринбурге из-за угроз минирования эвакуировали людей из 90% школ и вузов.

Инцидент произошел утром 12 января. По электронной почте в учебные заведения пришло письмо с угрозами. Некоторые дети даже не успели раздеться после улицы, сейчас всех отправили домой.  

По предварительным данным пострадавших нет. Злоумышленников разыскивают. В областном управлении ФСБ заявили, что "ложные угрозы направляют с компьютера с измененным IP-адресом". МВД даст официальный комментарий по результатам проверок.

На данный момент известно о 151 эвакуированной школе из 163 существующих в городе. Волна минирований также затронула колледжи, высшие учебные заведения, консерваторию. Так, в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского сообщили ТАСС, что из-за эвакуации были вынуждены перенести экзамены.

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