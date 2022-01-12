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Минздрав оценил продолжительность жизни в российских регионах

10:20
  • среда
  • 12 января 2022

Разброс составляет почти 16 лет

Продолжительность жизни в России в 2020 году в зависимости от региона варьировалась от 65,8 до 81,5 лет. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "ЦЭККМП" Министерства здравоохранения.
Путин поручил проанализировать смертность и продолжительность жизни в регионах

Аналитики подсчитали, что разброс показателя от одного субъекта Российской Федерации к другому составляет почти 16 лет.

Потери продолжительности жизни в 2020 году выросли почти на 1,9 года по сравнению с 2019 годом и превысили шесть лет. При этом 2,2 года приходится на болезни системы кровообращения, 0,9 года – на новообразования и 0,8 года – на внешние причины.

Авторы анализа разработали модель расчета показателя "потерянные годы жизни" (ПГЖ), которая позволяет оценить вклад снижения смертности в достижение целевого значения продолжительности жизни по заболеваниям и возрастным группам. Модель дает возможность определить самые уязвимые области (заболевания и возрастные группы) с точки зрения смертности, где необходимо принятие превентивных мер.

В модели используются прогнозные значения Росстата по продолжительности жизни в каждом регионе. Достижение данных целевых показателей должно обеспечить общий рост продолжительности жизни до 78 лет на всей территории России к 2030 году, сообщается на официальном сайте ЦЭККМП.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какой в среднем может быть продолжительность жизни при коронавирусной инфекции. Эксперт заявил, что у людей, заразившихся COVID-19, смерть может наступить в среднем через три-четыре недели.

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