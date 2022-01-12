Врач рассказал, кому удастся "изгнать" коронавирус

Вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с заболеванием

Коронавирусную инфекцию удастся "изгнать" с территорий, где будет достигнут высокий уровень вакцинации. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Медик напомнил, что вакцинация является самым эффективным способом предотвращения заражения COVID-19, а если инфицирование все же произойдет, вакцинированные перенесут болезнь легче.

Одним из мировых чемпионов по уровню вакцинации эксперт назвал Южную Америку, где прививки сделали более 63% жителей. Аутсайдером является Африка (около 8%) — "это то, что надо" для коронавируса. Общемировой уровень вакцинации врач оценил примерно в 50%.

При этом Водовозов уточнил, что даже после "изгнания" коронавируса с ряда территорий благодаря вакцинации останутся районы с большим числом людей, чувствительных к данному заболеванию.

В целом специалист прогнозирует для "омикрона" сценарий, аналогичный схеме предыдущей разновидности. На 2021 год пришлось "восхождение и падение" штамма "дельта". Водовозов предположил, что в 2022 году аналогичные этапы пройдет "омикрон".

Вопрос лишь в том, что произойдет после падения "омикрона", никто не рискнет давать прогнозы, заявил медик в интервью радио Sputnik.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России выросло за новогодние праздники втрое — до 305. В целом заболеваемость COVID-19 в стране за первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%.

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