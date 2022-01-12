Черноморский флот усилил группировку в Крыму

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10:39
  • среда
  • 12 января 2022

В Севастополь прибыл новый корабль противоминной обороны

На главную базу Черноморского флота России в Севастополе прибыл новый корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов". За время межфлотского перехода с Балтийского на Черное море экипаж преодолел более 5 тысяч  морских миль и успешно прошел испытания на прочность.

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"Корабль прошел более 5 тысяч морских миль, дважды преодолев 7-балльный шторм, один раз 6-балльный и трижды 5-балльный, что стало внеплановым испытанием мореходных качеств корабля и профессионализма экипажа", - сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Георгий Курбатов" был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корпус корабля противоминной обороны изготовлен из композитного материала. Водоизмещение корабля - 890 тонн, длина - 61 метр, скорость хода 16,5 узлов. Высокую маневренность "Георгию Курбатову"  обеспечивает эффективный комплекс подруливающих устройств.

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