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Россияне рассказали, сколько потратили на празднование Нового года

11:02
  • среда
  • 12 января 2022

В праздники пришлось раскошелиться на застолье и подарки

Более трех четвертей (78%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, остались довольны тем, как отпраздновали Новый год и Рождество.
В АТОР рассказали, где россияне провели новогодние праздники

При этом расходы на празднование у жителей страны возросли на четверть в сравнении с предыдущим годом — до 22 802 рублей. Из указанной суммы на новогодний стол тратили в среднем 7643 рубля, на подарки друзьям и близким — 8458 рублей.

Треть (30%) опрошенных получили в подарок конфеты, спиртные напитки, деликатесы. Парфюмерию, косметику, бижутерию преподнесли 22% респондентов, деньги — 15%, одежду, обувь — 14%, сувениры — 13%, мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты получили 7%, бытовые приборы достались 11%, подарочный сертификат — 6%, ювелирные изделия — 5%. Вообще без подарков остались 18% опрошенных.

Чаще всего россияне проводили новогодние каникулы за походами в гости (38%) и прогулками (31%). Были и те, кто работали или провели все праздники дома (по 23%), ходили на каток, катались на лыжах, санках (22%), ездили на дачу (17%), ходили с детьми на представления, елки, в кино (13%), ходили в театр, на концерт, в кино (10%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, чего ожидают от наступившего 2022 года. 39% респондентов полагают, что следующий год будет ни лучше, ни хуже текущего, а 21% считают, что 2022 год будет скорее хуже.

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