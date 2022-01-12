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Польский дезертир рассказал о массовых убийствах на границе с Белоруссией

11:08
  • среда
  • 12 января 2022

Погибли более 200 человек

Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал следствию о массовом убийстве беженцев на польско-белорусской границе.
Польский военный перешел на сторону Белоруссии и попросил убежища

Мужчина рассказал, что с 8 июня 2021 года вместе со сослуживцами участвовал в организованных убийствах нелегальных мигрантов. Всего ему известно об убийстве боле 240 человек, сообщили СК Белоруссии.

"Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам", - говорится в сообщении. 

7 декабря Госпогранслужба Белоруссии сообщила, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища в Белоруссии. Мужчина не согласен с миграционной политикой Польши и негуманным обращением с беженцами.

Польская районная прокуратура в городе Белосток заочно предъявила Чечко обвинения в дезертирстве. Ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

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