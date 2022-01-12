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Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

11:20
  • среда
  • 12 января 2022

Актриса попала в больницу

Актриса Елена Проклова в среду, 12 января, рассказала о своем состоянии после госпитализации в столичную больницу.

Продюсер подтвердил сообщения о госпитализации Прокловой
Елена Проклова вышла на связь из реанимации

Ранее появились сообщения о том, что народная артистка РСФСР и лауреат премии Ленинского комсомола попала в реанимацию одной из московских больниц с инсультом. Это подтвердили коллеги Прокловой по творческому цеху.

Проклова рассказала, что ей стало "получше" и поблагодарила за уделенное ей внимание. Звезда уточнила, что проходит терапию и надеется на лучшее.

Особо актриса отметила медиков, которые оказывают ей профессиональную помощь, заявив, что "врачи потрясающие", сообщает РИА Новости.

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