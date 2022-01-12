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Атеросклероз и гипертония: чем опасен сыр

11:42
  • среда
  • 12 января 2022

Чрезмерное употребление этого продукта грозит проблемами со здоровьем

Сыр богат белком и витаминами группы В, однако это не означает, что его можно употреблять в неограниченных количествах. О последствиях для здоровья, которыми грозит злоупотребление сыром, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
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Эксперт подтвердил, что аминокислоты из сыра хорошо усваиваются организмом, этот продукт также является прекрасным источником кальция. Содержащийся в сыре витамин B12 является предшественником гормона удовольствия и радости – серотонина, что особенно актуально в условиях короткого светового дня зимой.

Однако диетолог напомнил о высокой калорийности сыра и содержащихся в нем "плохих" жирах. Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней.

Чрезмерное употребление этого продукта может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Кроме того, злоупотребление сыром грозит развитием мочекаменной болезни и гипертонии.

В сутки можно съедать не более 100-150 граммов сыра без вреда для здоровья, а в целом сыр не является продуктом для ежедневного употребления, резюмировал Бобровский в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, чем опасно употребление большого количества зелени после перенесенной коронавирусной инфекции.

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