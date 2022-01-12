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Байден назвал Камалу Харрис главой государства

11:24
  • среда
  • 12 января 2022

Это не первая оговорка президента США

Президент США Джо Байден назвал своего вице-президента Камалу Харрис главой государства. Американский лидер 11 января выступил в Университетском центре Атланты. СМИ отметили, что подобную оговорку Байден допускает не в первый раз.
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"На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из тех моментов, которые делят американскую историю на "до и после", — заявил Байден. Речь президента США в Атланте была посвящена необходимости изменений в федеральном выборном законодательстве.

17 декабря прошедшего года Байден также назвал своего вице-президента главой государства. А месяцем ранее, в ноябре 2021-го, Харрис действительно пришлось временно исполнять президентские обязанности. Тогда Байден отправился в клинику на медобследование под наркозом, пишут "Известия".

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