В Приморье спасли обмороженную пятимесячную тигрицу

Каковы прогнозы ветеринаров на восстановление?

В Приморье выхаживают маленькую тигрицу, которую истощённую, с травмами и обморожениями обнаружили в лесу. Хищнице всего несколько месяцев. Вероятно, она осталась без мамы и на неё напали собаки. Зверя доставили в центр реабилитации диких животных, где провели сложную операцию.

Два с половиной часа хирурги боролись за жизнь пятимесячной тигрицы. Полосатый пациент поступил в центр реабилитации в тяжелом состоянии. Истощение, раны от укусов собак, обмороженный кончик хвоста, и нижняя челюсть. На подбородке уже начался некроз тканей. Хирурги решились на операцию, которую обычно делают людям при сильном обморожении. Пересадка кожи.

"Взяли часть кожи с шеи и пересадили на челюсть. Затем все это обработали. Врачи говорят, что затем рана должна затянуться и прижиться", - рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Такую операцию дикому тигру провели впервые. И хищница перенесла ее хорошо. Сейчас она в отдельном карантинном вольере. Аппетит отменный и уже набрала в весе. Правда, чтобы не травмировать челюсть и чтобы рана зажила скорее, специалисты не дают тигрице куски мяса. Пока в рационе только фарш.

По мнению специалистов, травмы и сильное обморожение тигренок получил, оставшись без мамы. Однако, где взрослая самка - неизвестно. Вероятно, ушла на долгую охоту, и ей просто пришлось оставить потомство. Маленькая хищница оказалась одна без еды в сильный мороз. К тому же, по всей видимости, на нее напали собаки.

О дальнейшей судьбе тигрицы специалисты пока не решаются говорить. Ветеринары и хирурги сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но дальше все зависит от того, как хищница будет восстанавливаться. В ближайшие дни ей предстоит еще один осмотр.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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