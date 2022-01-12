Власти Алма-Аты отложили открытие аэропорта

Воздушная гавань будет закрыта до окончания ЧП

Международный аэропорт Алма-Аты будет закрыт до завершения режима чрезвычайного положения.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в городском акимате (орган исполнительной власти – прим. ред.). Режим ЧП завершается 19 января. В свою очередь комитет гражданской авиации Казахстана заявил РИА Новости, что воздушная гавань возобновит работу 13 января.

Рейсы будут переправлены в аэропорт Нур-Султана. В Алма-Ату пассажиры смогут добраться на спецавтобусах.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram