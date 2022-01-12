Коронавирусом в России за сутки заболели почти 18 тысяч человек

Вылечились 26346 заболевших
В России за минувшие сутки зарегистрировано 17946 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 745 человек, выздоровели 26346 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 4008. В Московской области за сутки заболели 1238 человек, в Санкт-Петербурге - 1659.
За весь период пандемии в стране выявлено 10702150 случаев инфекции. Умерли 318432 пациента. Выздоровели 9758364 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram