Коллеги скорбят из-за смерти телеведущего Михаила Зеленского

Зеленский скончался в возрасте 46 лет

Ушёл из жизни наш коллега, известный телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет.

Талантливый журналист, член Академии российского телевидения, он начинал свою карьеру в Хабаровске. После переехал в Москву. Окончил факультет журналистики МГУ и институт работников телевидения и радиовещания. Работал на радио.

В конце 90-х годов пришёл на "ТВ Центр". Вёл на нашем канале выпуски новостей. Затем стал ведущим информационных передач, ток-шоу и других проектов ВГТРК. Работал на телеканалах "Россия-1" и “Культура”.

Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

О смерти Михаила Зеленского скорбят его коллеги и знакомые. Соболезнования жене и детям выразил ведущий "Первого канала" Дмитрий Борисов.

"Очень, очень жаль. Жуткие вести. Он был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком. Светлая память", - написал он в своем фейсбуке.

Об уходе Зеленского скорбит Тина Канделаки.

"Мы с Мишей Зеленским учились вместе в Институте повышения квалификации сотрудников радио и ТВ. Очень хороший парень был. Сразу было понятно, что из него получится отличный журналист и ведущий. И получился. Очень жаль, что Миша ушёл из жизни так рано", - написала телеведущая в телеграме.

Убит горем и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

"Господи, Миша Зеленский умер…. Больше 20-ти лет вместе работали, дружили….. Боже мой, горе… Парню всего 46 было….." – написал Губерниев в телеграм-канале (стилистика автора сохранена, - прим. редакции).

Не могут поверить в смерть Михаила Зеленского и его коллеги по школе телевидения "Останкино". Преподаватель школы и журналист Антон Исюков в своем инстаграме признался, что телеведущего уже очень сильно не хватает.

"Человек, на которого хотелось равняться. Нам всем", - написал Исюков.

Соболезнования в связи со смертью Зеленского выразил заместитель руководителя новостной фотослужбы сайта канала "ТВ Центр" Андрей Гуцков, много лет проработавший вместе с телеведущим на ВГТРК.

"Отличный человек был. Добрый и отзывчивый. С отличным чувством юмора. Один из лучших ведущих", - сказал Гуцков.

Соболезнования выразил и глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он рассказал, что не знал человека добрее, чем Михаил Зеленский.

"Мне Миша запомнился как человек творческий, оптимистичный, улыбчивый, очень приятный в общении. Знаю, что у него было много новых творческих планов, жаль, что он не успел их осуществить", - сказал Соловьев.

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