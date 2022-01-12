Самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернули в Екатеринбург

Сработали датчики неисправности

Рейс Екатеринбург-Санкт-Петербург авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт вылета. Датчики показали, что после взлета не закрылись створки шасси, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"На самолете Airbus A320, выполняющем рейс U6223 по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт "Кольцово", - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, на борту лайнера находятся 153 пассажира и шесть членов экипажа. Борт готовится к посадке. Пассажиров доставят в Северную столицу на резервном воздушном судне, передает РИА Новости.

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