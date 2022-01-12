ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернули в Екатеринбург

11:38
  • среда
  • 12 января 2022

Сработали датчики неисправности

Рейс Екатеринбург-Санкт-Петербург авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт вылета. Датчики показали, что после взлета не закрылись створки шасси, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Авиакомпания объяснила сигнал тревоги летевшего из Москвы в Казань самолета

"На самолете Airbus A320, выполняющем рейс U6223 по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт "Кольцово", - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, на борту лайнера находятся 153 пассажира и шесть членов экипажа. Борт готовится к посадке. Пассажиров доставят в Северную столицу на резервном воздушном судне, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет "Уральских авиалиний"
Самолет "Уральских авиалиний"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.