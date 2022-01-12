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Путин назвал тревожной ситуацию с ковидом в мире

11:52
  • среда
  • 12 января 2022

Возможны новые вспышки заболевания

С темы борьбы с коронавирусом начал Владимир Путин первое в этом году совещание с членами правительства. Президент отметил, какими стремительными темпами распространяется инфекция за рубежом. В первую очередь, в США. В других государствах ситуация тоже тревожная, сообщает "ТВ Центр".
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"В некоторых европейских странах примерно тоже самое происходит с новым штаммом – "омикрон", это лишний раз подчёркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в южноафриканскую республику. Ещё раз хочу поблагодарить президента ЮАР и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где был обнаружен. И надеюсь, что здесь у нас тоже будут определённые преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений, но совершенно очевидно, что мы также находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то новых возможных вспышек. Тем более, что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время и это не может не сказаться на эпидситуации в стране", - сказал Путин.

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