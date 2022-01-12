ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предупредил о новом витке пандемии в ближайшее время

12:14
  • среда
  • 12 января 2022

У страны есть пара недель на подготовку, заявил президент

Эпидемиологическая ситуация в России остается очень сложной. Об этом в среду, 12 января, заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров.
ВОЗ констатировала новый рекорд заражения COVID-19

Президент отметил, что на эпидемиологической обстановке не могли не сказаться длинные праздники, когда люди интенсивно общались между собой. В связи с этим Россия находится "в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек".

По словам Путина, есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим необходим высокий уровень готовности больничной сети и промышленности, а также важно наращивание тестирования на COVID-19 и вакцинации.

Российский лидер дал премьер-министру Михаилу Мишустину поручение проработать данные вопросы с тем, чтобы быть готовыми к удару коронавируса на новом витке. Путин указал на необходимость мобилизации учреждений разного рода и разных уровней.

Президент напомнил, что в США ежесуточно фиксируют свыше миллиона новых случаев коронавирусной инфекции, а в европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в России предпринимаются меры по подготовке системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавирусной инфекции. Представитель Кремля отметил, что распространение штамма "омикрон" представляет большую опасность, он "проникает на нашу территорию и распространяется здесь".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.