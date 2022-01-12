Путин предупредил о новом витке пандемии в ближайшее время

У страны есть пара недель на подготовку, заявил президент

Эпидемиологическая ситуация в России остается очень сложной. Об этом в среду, 12 января, заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров.

Президент отметил, что на эпидемиологической обстановке не могли не сказаться длинные праздники, когда люди интенсивно общались между собой. В связи с этим Россия находится "в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек".

По словам Путина, есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим необходим высокий уровень готовности больничной сети и промышленности, а также важно наращивание тестирования на COVID-19 и вакцинации.

Российский лидер дал премьер-министру Михаилу Мишустину поручение проработать данные вопросы с тем, чтобы быть готовыми к удару коронавируса на новом витке. Путин указал на необходимость мобилизации учреждений разного рода и разных уровней.

Президент напомнил, что в США ежесуточно фиксируют свыше миллиона новых случаев коронавирусной инфекции, а в европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в России предпринимаются меры по подготовке системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавирусной инфекции. Представитель Кремля отметил, что распространение штамма "омикрон" представляет большую опасность, он "проникает на нашу территорию и распространяется здесь".

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