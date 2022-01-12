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Голикова объяснила снижение уровня коллективнного иммунитета

12:29
  • среда
  • 12 января 2022

Показатель сократился за новогодние праздники

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в ряде субъектов Российской Федерации сократился. Об этом в среду, 12 января, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием главы государства.
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Как уточнила замглавы правительства, показатель снизился в 12 регионах во время длинных новогодних праздников. Голикова объяснила это тем, что переболевшие COVID-19 либо сделал прививку более полугода назад еще не прошли ревакцинацию.

Вице-премьер призвала власти субъектов Федерации обратить на это "самое серьезное внимание".

В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 63,2%, рассказала Голикова. В Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и на Чукотке показатель превышает 80%, цитирует вице-премьера РИА Новости.

30 декабря 2021 года, перед новогодними праздниками, Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 61,8%. При этом близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%).

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