Подробности состояния подхватившего пневмонию Куравлева

Актер попал в больницу в начале января

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев лежит в больнице в Коммунарке.

У 85-летнего актера диагностирована пневмония, тест дал отрицательный результат на коронавирус.

"Он в Коммунарке, коронавирус не подтвердился, это пневмония, его лечат", - сообщили агентству "Москва" в Гильдии актеров кино России.

Актер попал в больницу 5 января, СМИ узнали о его госпитализации 10 января.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди его наиболее известных киноработ - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень".

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