Подробности состояния подхватившего пневмонию Куравлева

Актер попал в больницу в начале января
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев лежит в больнице в Коммунарке.
У 85-летнего актера диагностирована пневмония, тест дал отрицательный результат на коронавирус.
"Он в Коммунарке, коронавирус не подтвердился, это пневмония, его лечат", - сообщили агентству "Москва" в Гильдии актеров кино России.
Актер попал в больницу 5 января, СМИ узнали о его госпитализации 10 января.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди его наиболее известных киноработ - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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