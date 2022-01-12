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Подробности состояния подхватившего пневмонию Куравлева

12:22
  • среда
  • 12 января 2022

Актер попал в больницу в начале января

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев лежит в больнице в Коммунарке.
Леонид Куравлев госпитализирован с пневмонией

У 85-летнего актера диагностирована пневмония, тест дал отрицательный результат на коронавирус.  

"Он в Коммунарке, коронавирус не подтвердился, это пневмония, его лечат", - сообщили агентству "Москва" в Гильдии актеров кино России.

Актер попал в больницу 5 января, СМИ узнали о его госпитализации 10 января.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди его наиболее известных киноработ - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень".

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