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Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

12:40
  • среда
  • 12 января 2022

Принятые ранее меры не покроют потери пенсионеров, отметил президент

Пенсионные выплаты в 2022 году необходимо проиндексировать на уровень, превышающий величину инфляции. Об этом в среду, 12 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
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Российский лидер указал, что принятые ранее властями государства решения не позволят пенсионерам покрыть свои расходы из-за повышенной инфляции в 2021 году.

Путин напомнил о своем предложении, озвученном на съезде "Единой России" летом и в декабре 2021 года на большой пресс-конференции, относительно индексации пенсий.

Президент выступил за индексацию пенсий "с небольшим зазором", несколько выше уровня инфляции, поскольку окончательных цифр по этому показателю еще нет — на 8,6%.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что при поступлении соответствующего законопроекта он будет оперативно рассмотрен парламентом. Сенатор выразила уверенность в том, что Совфед поддержит документ, сообщает РИА Новости.

11 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что власти в ближайшее время решат задачу по индексации пенсии не ниже уровня инфляции. Позиция президента по этому вопросу остается в силе, подчеркнул представитель Кремля.

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