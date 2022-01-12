Путин высоко оценил эффективность "Спутника V"

Российский препарат справляется с COVID-19 лучше других вакцин

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую эффективность. Препарат справляется с COVID-19 лучше зарубежных аналогов, отметил президент России Вадимир Путин.

"Судя по всему, "Спутник V", действительно, достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

В то же время Путин отметил небольшое количество граждан, прошедших углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса. Президент поручил правительству активизировать работу в этом направлении, передает "Интерфакс".

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