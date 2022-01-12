Путин высоко оценил эффективность "Спутника V"

Российский препарат справляется с COVID-19 лучше других вакцин
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую эффективность. Препарат справляется с COVID-19 лучше зарубежных аналогов, отметил президент России Вадимир Путин.
"Судя по всему, "Спутник V", действительно, достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
В то же время Путин отметил небольшое количество граждан, прошедших углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса. Президент поручил правительству активизировать работу в этом направлении, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram