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Собянин выразил соболезнования родным и близким Михаила Зеленского

12:28
  • среда
  • 12 января 2022

По словам мэра, Зеленский любил Москву

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким журналиста Михаила Зеленского. По словам мэра, телеведущий любил Москву, а его программа "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии столичных зрителей.

"Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык", - говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

О смерти Михаила Зеленского стало известно 12 января. Ему было 46 лет. Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.         

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