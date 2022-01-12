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Заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе началось с рукопожатия

12:36
  • среда
  • 12 января 2022

Главы делегаций обменялись приветствиями

Замглавы МИД России Александр Грушко и замгоссекретаря США Венди Шерман обменялись рукопожатием перед началом Совета Россия – НАТО. Заседание началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

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На первую за последние два года встречу Совета прибыла межведомственная комиссия МИД и Минобороны России. Заседание проходит после переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Предполагается, что переговоры продлятся около трех часов. А на 13 января запланированы переговоры в Вене, на площадке ОБСЕ, передает РИА Новости.

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