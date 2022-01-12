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Актера из "Глухаря" нашли мертвым в собственной квартире

12:41
  • среда
  • 12 января 2022

Рядом лежал пакет с лекарствами

В Москве в собственной квартире скончался российский актер Алексей Герилович.
Стала известна причина смерти Зеленского

Тело обнаружил друг Гериловича, который приехал проведать его. Как стало известно ТАСС, 48-летний актер несколько дней не выходил на связь. Приехав в квартиру в Посланниковом переулке, товарищ обнаружил тело Гериловича на кухне, рядом лежал пакет с лекарствами.

Источник РИА Новости утверждает, что в квартире был беспорядок, в частности, в комнате перевернут стол. Предполагается, что это сделал сам актер.

Правоохранительные органы начали проверку. По предварительным данным, Герилович умер естественной смертью.

Россияне знают Гериловича по сериалам "Универ", "Глухарь", "Отдел", "Закон каменных джунглей", "Последний мент".

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