Назван российский регион, который первым примет удар "омикрона"

В стране выявили почти 700 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса

Россия не сможет избежать нового эпидемического подъема из-за штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в среду, 12 января, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании членов правительства с главой государства Владимиром Путиным.

Замглавы кабмина уточнила, что к настоящему времени в России выявлено 698 случаев инфицирования "омикроном", причем большинство таких случаев приходятся на столичный регион.

С учетом этого, скорее всего, именно столичный регион примет на себя первый удар распространения нового штамма и первым столкнется с ростом заболеваемости коронавирусом, предупредила Голикова.

Вице-премьер призвала усилить меры профилактики COVID-19 и повысить готовность всех систем к тому, что "при такой контагиозности показатель заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции может быть кратно превышен", сообщает АГН "Москва".

11 января мэр Москвы Сергей Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за распространения омикрон-штамма. По его словам, в течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости.

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