Путин обсудил с Пашиняном действия ОДКБ в Казахстане

Также была затронута тема Нагорного Карабаха

В среду Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обменялись мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отметили эффективные скоординированные действия контингента, которые способствуют нормализации обстановки в республике.

Также Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и реализацию договорённостей, которые зафиксированы в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении.

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