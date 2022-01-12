Путин обсудил с Пашиняном действия ОДКБ в Казахстане

Также была затронута тема Нагорного Карабаха
В среду Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обменялись мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отметили эффективные скоординированные действия контингента, которые способствуют нормализации обстановки в республике.
Также Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и реализацию договорённостей, которые зафиксированы в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: