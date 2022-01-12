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Путин обсудил с Пашиняном действия ОДКБ в Казахстане

14:38
  • среда
  • 12 января 2022

Также была затронута тема Нагорного Карабаха

В среду Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обменялись мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отметили эффективные скоординированные действия контингента, которые способствуют нормализации обстановки в республике.

Также Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и реализацию договорённостей, которые зафиксированы в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении.

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