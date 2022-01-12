Собянин поручил завершить работы на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе до конца года

Будет улучшена транспортная доступность нескольких районов города

Реконструкция развязки на пересечении МКАДа и Алтуфьевского шоссе должна быть завершена до конца этого года. А не в 23-м, как планировалось. Такую задачу перед строителями поставил мэр Москвы. В среду Сергей Собянин посетил объект и отметил, что это важный участок, которым пользуются не только москвичи, но и жители соседних подмосковных городов.

Объезжать этот участок МКАД на севере Москвы автомобилистам вскоре уже не придётся. По словам строителей, в обычном режиме магистраль войдет в эксплуатацию уже в конце этого года. Реконструкция идёт с опережением запланированных сроков, и можно вполне отчётливо увидеть силуэты будущих съездов с Алтуфьевского шоссе на кольцевую дорогу и обратно.

"Мы приступили ко всем работам. Строительству искусственных сооружений. Мы здесь не закрываем движение. Действующую эстакаду, которая была с уменьшенной длиной, разобрали половину. Сейчас движение по одной половине идёт", - сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы Пётр Аксёнов.

Проектом предусмотрено строительство более пяти километров новых дорог и два путепровода. Мост через МКАД строится на месте старого, так как прежний пришёл в негодность. Возведение ведётся двумя этапами без остановки движения, что позволяет пользоваться эстакадой даже во время реконструкции. Одна половина почти готова.

Классическая для 90-х годов клеверная развязка в нынешних транспортных реалиях устарела. Справиться с современным автомобильным потоком она уже не в состоянии, образуются заторы, которые могут парализовать движение магистрали. Строящиеся путепроводы и разгонные полосы этих недостатков лишены.

"Работы ведутся в сложных условиях: не прекращается движение транспорта, потому что это невозможно сделать - объем потока очень большой. Но, тем не менее, строители справляются", - отметил Собянин.

Модернизация МКАД длится уже 10 лет. За это время удалось реконструировать 18 развязок. Сейчас работы идут сразу на четырех – на пересечении с улицей Верхние поля, Липецкой улицей, а также Осташковском шоссе.

После реконструкции развязка будет состоять из семи съездов. Водители смогут, не снижая скорости, съезжать с московской кольцевой, а для тех, кто заезжает на МКАД, появятся отдельные разгонные полосы. В результате будет улучшена транспортная доступность московских районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, в которых проживают свыше полумиллиона человек.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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