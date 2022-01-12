ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Россотрудничества отказался работать с новым министром информации Казахстана

13:06
  • среда
  • 12 января 2022

Примаков указал на русофобские взгляды казахстанского чиновника

Россотрудничество отказывается поддерживать какие-либо контакты с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Глава агентства Евгений Примаков мотивировал свое решение взглядами казахстанского чиновника, которые он назвал русофобскими.
В Казахстане утвердили новый состав правительства

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", - написал Примаков в своем Telegram-канале. В подтверждение своего мнения он привел несколько цитат Умарова из соцсетей, в которых тот нелестно отзывается о русских.

Примаков подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела. В то же время глава агентства напомнил, что справиться с кризисом в Казахстане помогли страны миротворцы ОДКД – в том числе 3 тысячи российских военнослужащих. Видимо, Токаеву приходится искать компромиссные решения, отметил Примаков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 января подписал указ о новом составе правительства – в частности, утвердив Умарова в должности министра информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Примаков
Евгений Примаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.