Глава Россотрудничества отказался работать с новым министром информации Казахстана

Примаков указал на русофобские взгляды казахстанского чиновника

Россотрудничество отказывается поддерживать какие-либо контакты с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Глава агентства Евгений Примаков мотивировал свое решение взглядами казахстанского чиновника, которые он назвал русофобскими.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", - написал Примаков в своем Telegram-канале. В подтверждение своего мнения он привел несколько цитат Умарова из соцсетей, в которых тот нелестно отзывается о русских.

Примаков подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела. В то же время глава агентства напомнил, что справиться с кризисом в Казахстане помогли страны миротворцы ОДКД – в том числе 3 тысячи российских военнослужащих. Видимо, Токаеву приходится искать компромиссные решения, отметил Примаков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 января подписал указ о новом составе правительства – в частности, утвердив Умарова в должности министра информации.

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