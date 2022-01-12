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Машина ДПС загорелась после аварии на МКАД

15:02
  • среда
  • 12 января 2022

Есть пострадавшие

Жаркое утро на МКАД. Там на внешней стороне 80-го километра сгорела машина ДПС. Сотрудники ГИБДД оформляли на дороге мелкую аварию - ранее на этом месте столкнулись КамАЗ и "Газель".
На МКАД фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой

Неожиданно в стоящий служебный автомобиль на скорости влетел грузовик "Вольво". Удар пришелся на капот, после чего патрульную машину отбросило на "Газель", и они вспыхнули, сообщает "ТВ Центр".

Огонь быстро разгорелся, проезжающие мимо водители видели только мощный столб пламени. Но пожарные всё оперативно потушили. С ушибами были госпитализированы два человека, в том числе инспектор ДПС.

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