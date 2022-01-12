Декорации ледового шоу "Лебединое озеро" упали на рабочего (видео)

Инцидент произошел в воскресенье

В среду в сети появилась видеозапись момента ЧП при разборе декораций ледового шоу "Лебединое озеро". Там под завалами сценических конструкций погиб человек.

По данным СМИ, трагедия произошла 9 января в спорткомплексе "Мегаспорт" на Ходынском бульваре. На кадрах видно, как часть декорации дворца заваливается, и огромная балка падает на 51-летнего мужчину, сообщает "ТВ Центр".

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