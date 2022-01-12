На фестивале "Снег и лед" можно понаблюдать за созданием скульптур

Как рождаются настоящие произведения зимнего искусства?

"Снег и лёд". Парк Горького превратился в огромную мастерскую, где создаётся новое зимнее пространство. Десятки огромных ледяных скульптур и снежных фигур создают мастера из России и зарубежных стран. Фантазия здесь действительно не знает границ.

На лихой тройке суровая Снежная королева увозит с собой обледеневшего Кая. А красавица Снегурочка на постаменте по соседству мечтательно вглядывается вдаль в ожидании суженого. В дни праздников несколько десятков волшебных персонажей из снега и льда будто ожили на Пушкинской набережной столичного Парка Горького, а вместе с ними здесь воцарилась атмосфера доброй зимней сказки.

Столичный фестиваль "Снег и лёд" - это ещё один зимний праздник, можно сказать, пришедший на смену полюбившемуся многим "Путешествию в Рождество". Здесь гости смогут понаблюдать в реальном времени за созданием скульптур. Площадка фестиваля разделена на несколько зон. Ближе ко входу расположился парк ледяных фигур, а ближе к сцене начинается царство скульптур из снега.

Увидеть подобных снежных гигантов в городе москвичам ещё не доводилось прежде! Высота самой крупной из инсталляций фестиваля в виде раскидистой еловой ветки с новогодними украшениями больше 6 метров. Чтобы вылепить такого снеговика, его создатели почти неделю работали без сна и отдыха.

Снег для новых скульптур создают тут же в парке - специальными пушками. Рыхлые массы сгребают в короба и утрамбовывают трактором. Пару дней они застывают и превращаются в основу для будущих снеговиков. А вот лёд для их сказочных соседей по фестивалю - чистый и прозрачный, как стекло, - в столицу везут из самой Сибири.

В общей сложности, показать себя и своё мастерство на московский фестиваль съехались зимних дел мастера из шести стран и более чем 20 городов России. Александр Парфенов из Барнаула – 27-кратный чемпион мира по ледовой скульптуре. В столицу привёз проект, который вместе со своей командой давно мечтал воплотить в жизнь.

Понаблюдать за работой скульпторов, а также сделать фото на фоне уже готовых зимних шедевров все желающие смогут ежедневно с 11 утра до 9 вечера. Вход свободный. Гостей фестиваля также ждут на мастер-классы по снежной скульптуре, и развлекательные шоу-программы по выходным и праздничным дням. Фестиваль продлится до 28 февраля.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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