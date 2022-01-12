ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал театральный фестиваль "Золотая Маска"

15:10
  • среда
  • 12 января 2022

В программе - порядка 80 спектаклей

Только лучшие спектакли и со всей страны! В Москве открылся главный театральный фестиваль года "Золотая Маска".

Такой насыщенной программы ещё не было! Более 80 спектаклей привезли почти 70 театров из самых разных российских регионов. Чтобы посмотреть и оценить такое количество постановок, экспертному жюри понадобится 4 месяца, сообщает "ТВ Центр".

Номинаций - около 300, победители станут известны в апреле. Интересно, что треть конкурсной афиши - независимые театры, где часто возникает особая творческая жизнь, а спектакли становятся мейнстримом.

Открылся фестиваль постановками Пермского театра оперы и балета - одного из старейших в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Фестиваль "Золотая Маска"
Фестиваль "Золотая Маска"
Фестиваль "Золотая Маска"
Фестиваль "Золотая Маска"
Фестиваль "Золотая Маска"
Фестиваль "Золотая Маска"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.