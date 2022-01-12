В Москве стартовал театральный фестиваль "Золотая Маска"

В программе - порядка 80 спектаклей
Только лучшие спектакли и со всей страны! В Москве открылся главный театральный фестиваль года "Золотая Маска".
Такой насыщенной программы ещё не было! Более 80 спектаклей привезли почти 70 театров из самых разных российских регионов. Чтобы посмотреть и оценить такое количество постановок, экспертному жюри понадобится 4 месяца, сообщает "ТВ Центр".
Номинаций - около 300, победители станут известны в апреле. Интересно, что треть конкурсной афиши - независимые театры, где часто возникает особая творческая жизнь, а спектакли становятся мейнстримом.
Открылся фестиваль постановками Пермского театра оперы и балета - одного из старейших в стране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram