В Москве стартовал театральный фестиваль "Золотая Маска"

В программе - порядка 80 спектаклей

Только лучшие спектакли и со всей страны! В Москве открылся главный театральный фестиваль года "Золотая Маска".

Такой насыщенной программы ещё не было! Более 80 спектаклей привезли почти 70 театров из самых разных российских регионов. Чтобы посмотреть и оценить такое количество постановок, экспертному жюри понадобится 4 месяца, сообщает "ТВ Центр".

Номинаций - около 300, победители станут известны в апреле. Интересно, что треть конкурсной афиши - независимые театры, где часто возникает особая творческая жизнь, а спектакли становятся мейнстримом.

Открылся фестиваль постановками Пермского театра оперы и балета - одного из старейших в стране.

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