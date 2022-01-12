Медианная зарплата в России за год выросла на 17%

Значительнее всего зарплаты выросли в автобизнесе и на транспорте

В России в 2021 году медианная зарплата в массовых профессиях увеличилась на 17%, до 35 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра "Авито Работа".

Медианная зарплата показывает, что половину работников получают оплату ниже данного значения, вторая половина — выше.

Наиболее значительный рост заработной платы эксперты зафиксировали в группах профессий "Автомобильный бизнес" (25%), "Транспорт, логистика" (19%), "Строительство" (13%).

При этом предложения зарплат выросли и в группе профессий "Управление персоналом" — до 40 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в отраслевых группах профессий отмечены в сфере продаж (30 тысяч рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 тысяч рублей), страхования (27 тысяч рублей), образования (25 тысяч рублей).

Аналитики указывают, что медленно растут зарплаты в группах профессий "Консультирование", "Бухгалтерия и финансы" (7%), "Продажи" (3%), сообщает ТАСС.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что рост реальных доходов россиян зависит от четырех групп факторов, первый из которых — динамика реальной заработной платы. Белоусов заявил, что в этом направлении "есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками".

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