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Мощный снежный циклон обрушился на Сахалин

14:49
  • среда
  • 12 января 2022

Жители ряда населённых пунктов оказались без электричества

Метель и ураганный ветер принёс мощный циклон на Сахалин. Объявлено штормовое предупреждение. Нарушено транспортное сообщение - ограничено движение по нескольким трассам, закрыта паромная переправа соединяющая остров и материк. С перебоями работают аэропорты.

Сахалин накрыл мощный снежный циклон. В восьми районах области учеников перевели на дистанционное обучение. Ведь идти в школу сквозь такую метель - большой риск. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду, а сугробы растут прямо на глазах.

С трудом передвигаются не только люди. Буксуют машины и автобусы.  Коммунальные службы расчищают дороги и дворы в усиленном режиме.

Из-за плохой видимости на острове Итуруп отменили рейсовые автобусы. А на участках некоторых автодорог закрыто движение для всех видов транспорта. Аэропорт Хомутово сейчас работает в штатном режиме. Но ранее сообщалось о задержке нескольких рейсов.

Метель на юге Сахалина, в лучшем случае, утихнет только к вечеру четверга. Но синоптики предупреждают, что она может продлится и в пятницу. В области разворачивают пункты для обогрева водителей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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