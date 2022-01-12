В России зарегистрировали 698 заболевших "омикроном"

Число инфицированных стремительно растет

На сегодняшний день, 12 января, в России выявили 698 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом завила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Больше всего инфицированных новым штаммом выявлено в Москве и Подмосковье.

"Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась", - заметила вице-премьер.

Нового эпидемического подъема заболеваемости ковидом избежать не удастся, отметила Голикова. Задача правительства – принять все возможные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram