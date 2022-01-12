В Совфеде рассказали, на какую сумму вырастет пенсия после индексации

Президент поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Средняя пенсия в России вырастет на 1400 рублей после индексации в соответствии с поручением президента. Об этом в среду, 12 января, рассказала заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор уточнила, что до 1 января 2022 года средняя российская пенсия составляла немногим более 16 тысяч рублей. При этом с наступлением года пенсии уже проиндексировали на 5,9%.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Пенсионном фонде имеются средства на дополнительную индексацию пенсий.

В случае, если на эти цели потребуются дополнительные деньги, можно будет решить данный вопрос при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной, цитирует депутата РИА Новости.

Ранее 12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии несколько выше уровня инфляции, поскольку принятые ранее властями меры не покроют расходы пенсионеров. По инициативе главы государства пенсии проиндексируют на 8,6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram