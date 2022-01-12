Песков посоветовал отписаться от дезинформирующих Telegram-каналов

Решения о принятии закона о QR-кодах на транспорте нет

У Кремля нет планов вводить в России систему QR-кодов на транспорте в связи с пандемией коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не верить Telegram-каналам, которые распространяют сообщения о том, что в связи с новой волной коронавируса законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будут приняты с 1 февраля.

"Отпишитесь от этих Telegram-каналов", - посоветовал россиянам спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что точных прогнозов по "омикрону" сейчас никто не может дать. Но то, что новый штамм спровоцирует новую волну коронавируса в России, – это очевидно.

"Цифры будут очень высокие - это специфика нового штамма", - заметил пресс-секретарь.

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